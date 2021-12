Ultime Notizie Roma del 01-12-2021 ore 10:10 (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio via libera nella notte della commissione finanze lavoro del Senato al decreto fiscale tra le modifiche approvate la Mini proroga per le cartelle la possibilità di cumulo tra assegno invalidità e reddito da lavoro il provvedimento atteso a Gina il testo passerà quindi alla camera per la seconda lettura e l’okay definitivo oggi il CTS dell’aifa sui vaccini per gli under 12 gli Stati Uniti verso una stretta sui viaggi mentre il giudice blocca l’obbligo di vaccino per gli operatori sanitari in Giappone blocca tutte le stazioni di voli in entrata nel paese per tentare di bloccare la diffusione della variante omicron del coronavirus diasorin conferma la capacità di identificare il virus dei propri test molecolari anche a fronte della nuova variante un giudice americano blocca ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 1 dicembre 2021)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio via libera nella notte della commissione finanze lavoro del Senato al decreto fiscale tra le modifiche approvate la Mini proroga per le cartelle la possibilità di cumulo tra assegno invalidità e reddito da lavoro il provvedimento atteso a Gina il testo passerà quindi alla camera per la seconda lettura e l’okay definitivo oggi il CTS dell’aifa sui vaccini per gli under 12 gli Stati Uniti verso una stretta sui viaggi mentre il giudice blocca l’obbligo di vaccino per gli operatori sanitari in Giappone blocca tutte le stazioni di voli in entrata nel paese per tentare di bloccare la diffusione della variante omicron del coronavirus diasorin conferma la capacità di identificare il virus dei propri test molecolari anche a fronte della nuova variante un giudice americano blocca ...

