Sparatoria in una scuola del Michigan: 3 studenti uccisi e 8 feriti (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Il bilancio di una Sparatoria avvenuta in una scuola superiore del Michigan, negli Stati Uniti è pesante. Tre morti e otto persone rimaste ferite. Ad aprire il fuoco un giovane di 15 anni che poi è stato arrestato. Il teatro della tragedia è la Oxford High School di Oxford in un sobborgo a nord di Detroit. Qui intorno alle 13 ora locale è scattato l'allarme con numerose telefonate di aiuto giunte al numero di emergenza americano 911. Nel giro di pochi minuti gli agenti hanno circondato la scuola ma il ragazzo aveva già sparato circa 15-20 colpi con una pistola semiautomatica Sig Sauer da 9 mm acquistata dal padre soltanto venerdì scorso non si sa per quale motivazione. Morti tre giovani studenti I morti sono un giovane di 16 anni e due ragazze di 14 e 17 anni. Otto persone sono rimaste ferite e ...

