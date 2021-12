Serie B, il Brescia supera di misura il Parma e vola in testa alla classifica (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Nel match delle 18 di Serie B il Brescia ha battuto di misura il Parma: decide la gara una rete di Cistana siglata al settimo minuto. La squadra di Inzaghi vola al primo posto superando il Pisa che ha pareggiato ieri contro il Perugia. FOTO: Twitter Lega L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Nel match delle 18 diB ilha battuto diil: decide la gara una rete di Cistana siglata al settimo minuto. La squadra di Inzaghial primo postondo il Pisa che ha pareggiato ieri contro il Perugia. FOTO: Twitter Lega L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

