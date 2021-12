Quelli che… | quante puntate | durata e quando finisce

Leggi su fattidigossip

(Di mercoledì 1 dicembre 2021)sono previste per, lo show con Mia Ceran, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu in onda su Rai 2? Ve lo diciamo subito: in tutto non andranno in onda le 30in diretta dalla sede Rai di Corso Sempione a Milano come inizialmente previsto. La Rai, visti i bassi ascolti, ha infatti deciso di anticipare la chiusura del programma al 2 dicembre (ultima puntata). In un primo momento – secondo TvBlog – i saluti ci sarebbero dovuti essere il 9 dicembre, con una parziale garanzia di ritorno nel 2022, almeno per un ultimo test. Poi però qualcosa è cambiato e Viale Mazzini ha deciso per lo stop definitivo. Di seguito la programmazione completa: Prima puntata: 4 ottobre 2021 Seconda puntata: 11 ottobre 2021 Terza puntata: 25 ottobre 2021 Quarta puntata: 4 novembre 2021 Quinta puntata: ...