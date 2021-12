Pd: Letta, 'effetti Agorà migliori di quelli che speravamo' (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Roma, 1 dic (Adnkronos) - Sono state oltre 250 le Agorà democratiche organizzate sino a oggi e oltre 255 le proposte avanzate. Il dato è stato reso noto in apertura della Agorà sui diritti dell'abitare cui ha preso parte anche il segretario del Pd Enrico Letta. Le regioni più attive con le Agorà sono state sino ad ora Lombardia, Toscana, Emilia Romagna, Sicilia, Campania e Lazio. I temi più gettonati sono stati ambiente, transizione ecologica, sanità, lavoro, partecipazione politica, parità di genere, diritti, Europa. Tra la proposte emerse dalle Agorà e già selezionate, quella sulla rimozione degli ostacoli per le fonti rinnovabili e quella sulla riforma contrattualistica e l'adeguamento delle retribuzioni. "Sono dati belli, che dicono che stiamo facendo una cosa utile e molto partecipata con ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Roma, 1 dic (Adnkronos) - Sono state oltre 250 ledemocratiche organizzate sino a oggi e oltre 255 le proposte avanzate. Il dato è stato reso noto in apertura dellasui diritti dell'abitare cui ha preso parte anche il segretario del Pd Enrico. Le regioni più attive con lesono state sino ad ora Lombardia, Toscana, Emilia Romagna, Sicilia, Campania e Lazio. I temi più gettonati sono stati ambiente, transizione ecologica, sanità, lavoro, partecipazione politica, parità di genere, diritti, Europa. Tra la proposte emerse dallee già selezionate, quella sulla rimozione degli ostacoli per le fonti rinnovabili e quella sulla riforma contrattualistica e l'adeguamento delle retribuzioni. "Sono dati belli, che dicono che stiamo facendo una cosa utile e molto partecipata con ...

