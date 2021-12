Mila Suarez torna a dire la sua su Alex Belli e colpisce anche Delia (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Alex Belli è uno dei protagonisti indiscussi della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Entrato nella Casa dichiarando il suo immenso amore per Delia Duran, con la quale ha scambiato anche delle promesse di matrimonio con una cerimonia Bellissima poco prima l’ingresso, si è poi pericolosamente avvicinato alla coinquilina Soleil Sorge. A commentare i suoi passi e a darne una spiegazione, è Mila Suarez, la sua ex compagna che, ormai, non prova nessun tipo di stima nei suoi confronti e non lo nasconde. Mila Suarez, le accuse ad Alex Belli Mila Suarez e Alex Belli hanno alle spalle un’intensa storia d’amore che, però, è terminata nel ... Leggi su dilei (Di mercoledì 1 dicembre 2021)è uno dei protagonisti indiscussi della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Entrato nella Casa dichiarando il suo immenso amore perDuran, con la quale ha scambiatodelle promesse di matrimonio con una cerimoniassima poco prima l’ingresso, si è poi pericolosamente avvicinato alla coinquilina Soleil Sorge. A commentare i suoi passi e a darne una spiegazione, è, la sua ex compagna che, ormai, non prova nessun tipo di stima nei suoi confronti e non lo nasconde., le accuse adhanno alle spalle un’intensa storia d’amore che, però, è terminata nel ...

