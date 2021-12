Matrix Resurrections | un nuovo teaser dedicato ai déjà vu

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Undiripercorre il passato anticipando che sono avvenuti dei cambiamenti.ha ora uncondiviso online per annunciare la messa in vendita negli Stati Uniti dei biglietti peer assistere al quarto capitolo della saga ideata dalle sorelle Wachowski. Nel filmato si ricorda che unvu inavviene quando viene cambiato qualcosa e viene poi proposto un affascinante montaggio di immagini inedite e tratte dai capitoli precedenti. Il filmè uno dei titoli più attesi delle prossime settimane e i fan stanno aspettando anticipazioni e le prime reazioni dei critici al progetto che riporta sul grande ...

è uno dei film più attesi tra quelli in uscita a inizio 2022 in Italia, segnando di fatto il ritorno della saga diretta da Wachowski uscita tra gli anni '90 e i 2000 (e che ...Capodanno verrà festeggiato con, seguito a ruota il 13 gennaio dal nuovo film con Will Smith , Una famiglia vincente " King Richard . Spazio poi a L'arma dell'inganno " ...Il nuovo spot televisivo di Matrix Resurrections solleva ancora più domande che risposte nel pieno stile del franchise.Dopo il primo trailer ufficiale, è ora il turno di un nuovo spot internazionale di Matrix Resurrectionsn ricco di scene inedite tratte dal film in uscita.