Marano | rapito figlio di noto imprenditore | si salva scappando dal furgone

Era in auto, in compagnia del padre, quando è stato raggiunto da un gruppo di malviventi che lo hanno rapito e portato via con la forza. La vittima, R.S, ingegnere 51enne di Marano, è figlio di V.S., 76enne, attivo nel settore dell'edilizia. I due stavano rincasando quando i malviventi hanno agito.

Un uomo di 41 anni è riuscito a scappare dopo essere stato sequestrato da una banda di malviventi di 4 o 5 persone adi Napoli. Il fatto risale allo scorso 26 novembre. - continua sotto - L'uomo, un ingegnere, era in auto insieme al padre, un imprenditore di 76 anni. Quando la Bmw si è fermata davanti all'...Riesce a scappare dopo essere stato sequestrato da una banda di malviventi di 4 - 5 persone: è accaduto lo scorso 26 novembre a, in provincia di Napoli, ma lo si è saputo solo oggi. Il sequestrato è un ingegnere di 41 anni: era con il padre, imprenditore 76enne. Quando la BMW a bordo della quale i due stavano viaggiando ...I carabinieri indagano sul tentato rapimento di un ingegnere di 51 anni avvenuto lo scorso 26 novembre a Marano, in provincia di Napoli. Il fatto è avvenuto in via Eschilo: l'uomo stava rientrando a ...Un uomo di 41 anni è riuscito a scappare dopo essere stato sequestrato da una banda di malviventi di 4 o 5 persone a Marano di Napoli. Il fatto risale allo ...