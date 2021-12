L’Inter vola al secondo posto, cade la Roma di Mourinho (Di giovedì 2 dicembre 2021) L'Inter batte lo Spezia 2-0 ed è momentanteamente seconda in classifica aspettando il match del Milan. La Roma è sconfitta a Bologna 1-0 e perde terreno in chiave Europa. Sono questi gli esiti delle due partite delle 18.30 valide per la quindicesima giornata del campionato di serie A. Terza vitttoria consecutiva per la squadra di Simone Inzaghi. I nerazzurri dominano fin dai primi minuti di gioco, la sbloccano al 36' con un bell'inserimento di Gagliardini e poi trovano il raddoppio nella ripresa grazie al rigore trasformato da Lautaro (58'). Per l'ex Thiago Motta la classifica si fa sempre più preoccupante.La Roma cade al Dall`Ara e vede allontanarsi il quarto posto in classifica, occupato dall`Atalanta e ora distante 6 punti. Decide un gol di Svanberg, giallorossi vicini al pari con Mkhitaryan e Abraham che prende un ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 2 dicembre 2021) L'Inter batte lo Spezia 2-0 ed è momentanteamente seconda in classifica aspettando il match del Milan. Laè sconfitta a Bologna 1-0 e perde terreno in chiave Europa. Sono questi gli esiti delle due partite delle 18.30 valide per la quindicesima giornata del campionato di serie A. Terza vitttoria consecutiva per la squadra di Simone Inzaghi. I nerazzurri dominano fin dai primi minuti di gioco, la sbloccano al 36' con un bell'inserimento di Gagliardini e poi trovano il raddoppio nella ripresa grazie al rigore trasformato da Lautaro (58'). Per l'ex Thiago Motta la classifica si fa sempre più preoccupante.Laal Dall`Ara e vede allontanarsi il quartoin classifica, occupato dall`Atalanta e ora distante 6 punti. Decide un gol di Svanberg, giallorossi vicini al pari con Mkhitaryan e Abraham che prende un ...

