La variante Omicron arrivata in 23 Paesi. L’Oms: «Giorni, non settimane, per capirne di più» (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Si attendono «nel giro di pochi Giorni, non di settimane» le informazioni necessarie a capire se la variante Omicron abbia «guadagnato dei vantaggi» e sia diventata «più trasmissibile» della Delta. A chiarirlo è stata l’epidemiologa delL’Oms, Maria Van Kerkhove, che ha aggiornato sulle informazioni disponibili sul nuovo mutante in questo momento, durante il periodico briefing con la stampa sulla situazione Covid nel mondo. Van Kerkhove è a capo del gruppo tecnico dell’Organizzazione mondiale della sanità per il coronavirus. L’Oms: «Ne sappiamo poco, ma a Giorni quadro più chiaro» «Dal punto di vista della gravità della malattia – ha continuato l’esperta – abbiamo visto report di casi di Omicron che vanno dalla malattia lieve a quella più grave. Abbiamo ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Si attendono «nel giro di pochi, non di» le informazioni necessarie a capire se laabbia «guadagnato dei vantaggi» e sia diventata «più trasmissibile» della Delta. A chiarirlo è stata l’epidemiologa del, Maria Van Kerkhove, che ha aggiornato sulle informazioni disponibili sul nuovo mutante in questo momento, durante il periodico briefing con la stampa sulla situazione Covid nel mondo. Van Kerkhove è a capo del gruppo tecnico dell’Organizzazione mondiale della sanità per il coronavirus.: «Ne sappiamo poco, ma aquadro più chiaro» «Dal punto di vista della gravità della malattia – ha continuato l’esperta – abbiamo visto report di casi diche vanno dalla malattia lieve a quella più grave. Abbiamo ...

Advertising

RobertoBurioni : Non c'è NESSUN dato affidabile (alle 10.15 del 30 novembre 2021, per evitare che qualcuno tagli e incolli tra quatt… - DavidPuente : La variante Omicron causata dai vaccini? Confermate le teorie di Luc Montagnier? No! È vero l’opposto - NicolaPorro : ??Ma quindi stiamo per morire tutti o siamo i migliori del mondo? Il nostro @DelpapaMax mette a nudo le contraddizio… - ElfReloaded1 : RT @CurrentiCalamo_: Crisanti: 'se confermato che la omicron provoca solo sintomi lievi, significa che l'epidemia è finita perché alimentat… - Nicola_Sivo : Ammettetelo: anche voi avete pensato a lui quando avete sentito parlare per la prima volta della variante #Omicron… -