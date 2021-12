Inter-Spezia 2-0, Gagliardini più Lautaro: tabellino e highlights (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Avvio faticoso, poi la squadra di Inzaghi regola la formazione di Thiago Motta con una rete per tempo Inter-Spezia, tabellino e highlights Inter-Spezia, tabellino e highlights Inter-Spezia, tabellino e highlights – I nerazzurri allenati da Simone Inzaghi continuano a vincere e lo fanno con costanza tra le mura domestiche di San Siro. Regolato anche lo Spezia senza troppi patemi, nonostante una formazione ligure ben schierata dall’ex centrocampista Interista Thiago Motta. Nel primo tempo i bianconeri contengono bene Lautaro Martinez e compagni, ripartendo con costanza per pungere la difesa di casa, ma alla distanza sono la tecnica ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Avvio faticoso, poi la squadra di Inzaghi regola la formazione di Thiago Motta con una rete per tempo– I nerazzurri allenati da Simone Inzaghi continuano a vincere e lo fanno con costanza tra le mura domestiche di San Siro. Regolato anche losenza troppi patemi, nonostante una formazione ligure ben schierata dall’ex centrocampistaista Thiago Motta. Nel primo tempo i bianconeri contengono beneMartinez e compagni, ripartendo con costanza per pungere la difesa di casa, ma alla distanza sono la tecnica ...

Advertising

Inter : ??? | INTERVISTA “Dobbiamo essere concentrati dal primo minuto e portare a casa 3 punti. Non dobbiamo sottovalutar… - Inter : ?| QUIZ ? Thiago Motta ha segnato 12 reti in nerazzurro ?? Cosa lega tutti i suoi gol? ?? - Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME ?? Alex Cordaz e il suo ritorno in nerazzurro ? Cosa lega tutti i gol di Thiago Motta con l'… - sscalcionapoli1 : L’Inter vince ancora: 2-0 allo Spezia e sorpasso sul Milan - 4Harrier : #InterSpezia #ForzaInter #SpeziaM3rda Quando sei Interista e Carrarino e vedi l'#Inter vincere in scioltezza e lo… -