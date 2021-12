Incidente frontale tra auto e furgone | morta una donna | grave il marito

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Unadi 55 anni ha perso la vita in unverificatosi ieri mattina sulla Sr 308 nel territorio di Loreggia (Padova).mente ferito il. Un morto e un ferito, questo il bilancio del tragicoavvenuto ieri mattina sulla strada regionale 308 nel territorio di Loreggia, in provincia di Padova. A perdere L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

Emergenza24 : RT @vvfveneto: #30novembre Loreggia(PD), prima dell’alba, incidente frontale tra un furgone e un’auto lungo la SS308 deceduta un’automobili… - lavocedelne : RT @vvfveneto: #30novembre Loreggia(PD), prima dell’alba, incidente frontale tra un furgone e un’auto lungo la SS308 deceduta un’automobili… - vvfveneto : #30novembre Loreggia(PD), prima dell’alba, incidente frontale tra un furgone e un’auto lungo la SS308 deceduta un’a… - HTO_tv : Vigili del Fuoco – Loreggia (PD), Frontale tra auto e furgone lungo la SS308, nuova Strada del Santo: Deceduta una… - News24Italy : #Frontale all'alba tra un'auto e un furgone nell'Alta: muore una donna, traffico in tilt -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente frontale

Schianto a Loreggia: la vittima Si tratta di untra un furgone e una Ford Ka, è morta una donna, Rosiene Raquel Nascimento Silva Bruno , 52enne di origini brasiliane, mentre è ......-stradale oggi (martedì 30 novembre) in via Torino a Madonna dell'Olmo di Cuneo, di fronte all'azienda Lanutti. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, lo scontroha ...A causa del violento impatto i due sono morti sul colpo, ferito anche il conducente di una Opel, finita fuori strada per evitare l’incidente La Grande Punto condotta dalla giovane donna e il furgone R ...La dinamica dell'incidente: la 32enne era alla guida di una Fiat Punto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di San Vito, i vigili del fuoco, l'elisoccorso e ...