Giulia Salemi, l'annuncio di Fariba: "Cercasi un Pretelli 55enne…" (Di mercoledì 1 dicembre 2021) La mamma di Giulia Salemi, Fariba, lancia un annuncio dai microfoni di RTL: "AAA Cercasi un Pretelli 55enne per me" La mamma di Giulia Salemi Fariba intervistata a RTL lancia un messaggio al pubblico e vorrebbe trovare una persona come il fidanzato di sua figlia Giulia Salemi. La donna l'abbiamo vista di recente affrontare l'avventura al reality L'Isola dei Famosi. Una mamma affettuosa e apprensiva con la sua Giulia, ma anche simpatica e divertente. Al reality L'Isola dei Famosi aveva iniziato sull'Isola dei "parassiti" insieme a Ubaldo. Ma giorno dopo giorno i due aspiranti naufraghi sono riusciti a conquistarsi il posto di naufraghi sfidandosi con gli altri concorrenti del reality condotto da Ilary ...

GrandeFratello : Stasera a #GFVIPPARTY saranno ospiti: Pierpaolo Pretelli, Andrea Zelletta, Mercedesz Henger e Beatrice Cossu! Giul… - MediasetPlay : Questa sera a #GFVIPPARTY saranno con noi Tommaso Eletti, l’amico di Manuel Bortuzzo Alex Castelluccio, Mirko Ganci… - GrandeFratello : Stasera a #GFVIPPARTY saranno ospiti: Nicola Pisu, Andrea Zelletta, Anna Penello e Simone Di Matteo! Giulia Salemi… - 361_magazine : La mamma di Giulia Salemi, Fariba, lancia un annuncio: 'AAA cercasi un Pretelli 55enne per me' - marghe6820091 : RT @ioetesolonoi: Ma che Cesare Cremonini mi reposta il mondo e non quel cuoricino di mio figlio, non va bene #colibrì sarà il prossimo to… -