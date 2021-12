False aste, due arresti e sequestro di 100mila euro. Operazione congiunta di Finanza e Polizia (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Truffa pluriaggravata, indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento e autoriciclaggio. I militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Milano ed i poliziotti del compartimento di Polizia postale e delle comunicazioni della Lombardia hanno arrestato due persone che organizzavano False aste immobiliari e mobiliari. Uno degli indagati è destinatario anche di un decreto di sequestro preventivo per circa 100mila euro. Gli indagati avevano creato falsi domini web e indirizzi di posta elettronica in cui venivano richiamati inesistenti studi legali, usando anche documentazione contraffatta che riportava i nominativi di magistrati effettivamente in servizio. Avevano attivato diverse utenze telefoniche e aperto conti correnti a nome di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Truffa pluriaggravata, indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento e autoriciclaggio. I militari del Comando provinciale della Guardia didi Milano ed i poliziotti del compartimento dipostale e delle comunicazioni della Lombardia hanno arrestato due persone che organizzavanoimmobiliari e mobiliari. Uno degli indagati è destinatario anche di un decreto dipreventivo per circa. Gli indagati avevano creato falsi domini web e indirizzi di posta elettronica in cui venivano richiamati inesistenti studi legali, usando anche documentazione contraffatta che riportava i nominativi di magistrati effettivamente in servizio. Avevano attivato diverse utenze telefoniche e aperto conti correnti a nome di ...

