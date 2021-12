D'Aversa, gara compromessa nel primo tempo, è mancata ferocia (Di mercoledì 1 dicembre 2021) “Abbiamo compromesso la partita nel primo tempo. Eravamo stati bravi ad andare in vantaggio, ma l’atteggiamento sui gol presi fa pensare ad una squadra che non ha fatto di tutto per vincere. La Fiorentina ha interpretato con più cattiveria e voglia di fare risultato pieno, pur avendo più qualità di noi. È mancata la ferocia di aggredirli su ogni palla. Andavano più forti di noi e non per una migliore condizione fisica”. E’ questa l’analisi del tecnico della Sampdoria Roberto D’Aversa al termine della partita persa 3-1 con la Fiorentina. “Sapevamo da che partita venivano e che sarebbero partiti forte. Non possiamo però concedere circostanze come abbiamo concesso: troppi errori contro giocatori di qualità. In Serie A quando sbagli vieni punito – ha proseguito – C’è rammarico per il fatto che sono stati ... Leggi su footdata (Di mercoledì 1 dicembre 2021) “Abbiamo compromesso la partita nel. Eravamo stati bravi ad andare in vantaggio, ma l’atteggiamento sui gol presi fa pensare ad una squadra che non ha fatto di tutto per vincere. La Fiorentina ha interpretato con più cattiveria e voglia di fare risultato pieno, pur avendo più qualità di noi. Èladi aggredirli su ogni palla. Andavano più forti di noi e non per una migliore condizione fisica”. E’ questa l’analisi del tecnico della Sampdoria Roberto D’al termine della partita persa 3-1 con la Fiorentina. “Sapevamo da che partita venivano e che sarebbero partiti forte. Non possiamo però concedere circostanze come abbiamo concesso: troppi errori contro giocatori di qualità. In Serie A quando sbagli vieni punito – ha proseguito – C’è rammarico per il fatto che sono stati ...

Advertising

Luxgraph : D'Aversa: 'Sampdoria, hai compromesso la gara nel primo tempo' - infoitsport : D'Aversa: 'Sampdoria, hai compromesso la gara nel primo tempo' - sportli26181512 : Sampdoria, D'Aversa: 'Merito alla Fiorentina: ci ha creduto': Il tecnico: 'Abbiamo compromesso la gara nel primo te… - BabboleoNews : #Calcio. Alle 18.30 scenderà in campo la #Samp nella trasferta infrasettimanale contro la #Fiorentina. Una #gara da… - marianna_aversa : RT @hereslena_: marì, ascolta a me, chiama sg e fagli giudicare una gara di cover, tanto una in più una in meno siamo lì -