Bari | strada statale 16 | incidente Non lontano da Torre a Mare

Advertising

Am_Paglia : RT @lanavediteseoed: Oggi dalle 18, nella biblioteca De Gemmis di Bari (strada Lamberti 3), Raffaele Nigro presenterà il suo nuovo romanzo… - IarosOscar : RT @lanavediteseoed: Oggi dalle 18, nella biblioteca De Gemmis di Bari (strada Lamberti 3), Raffaele Nigro presenterà il suo nuovo romanzo… - HankHC91 : RT @lanavediteseoed: Oggi dalle 18, nella biblioteca De Gemmis di Bari (strada Lamberti 3), Raffaele Nigro presenterà il suo nuovo romanzo… - lanavediteseoed : Oggi dalle 18, nella biblioteca De Gemmis di Bari (strada Lamberti 3), Raffaele Nigro presenterà il suo nuovo roman… - DaniloGiannelli : @Misellla1 @GianfrancoFeeni Guardi, reddito zero, solo al modo, dormivo per strada e l'Università di Bari mi ha app… -

Ultime Notizie dalla rete : Bari strada

... grazie a Ina Reale Ruffino e alla sua famiglia, è partita una raccolta fondi chefacendo si ... Angelo Sabatelli, chef executive stellato Michelin Putignano (); Tano Simonato, chef executive ......per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è riuniono oggi pomeriggio in prefettura a. I ... fa leva sul grande senso di responsabilità e dovere civico a continuare sul solco della...Ieri si sono svolti, a Valenzano, i funerali di Gianluca e Debora, i due fratelli scomparsi in un incidente la notte tra sabato e domenica ...Segnali piuttosto ambigui quelli che emergono nelle ultime ore nella pluridecennale vicenda Petruzzelli. L'elemento detonatore le due sentenze del 19 ottobre scorso emesse dalla ...