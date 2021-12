Allarme Omicron sul volo Roma - Alghero: un positivo, 130 in quarantena (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Un passeggero di rientro dall'Africa è risultato positivo al coronavirus. L'uomo, atterrato domenica in Sardegna, aveva fatto scalo in Olanda e a ... Leggi su today (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Un passeggero di rientro dall'Africa è risultatoal coronavirus. L'uomo, atterrato domenica in Sardegna, aveva fatto scalo in Olanda e a ...

Advertising

Agenzia_Ansa : L'Ocse pubblica le prospettive economiche e stima la crescita del Pil italiano al 6,3% nel 2021, per scendere al 4,… - RaiNews : In Italia la campagna vaccinale anti-Covid registra un balzo in avanti, per l'allarme sulla variante Omicron e per… - Radio1Rai : #Omicron. L’immunologa @antonellaviol17 a #Forrest: «Serviranno due settimane per capire se l’allarme è reale. Quel… - ninda1952 : RT @RaiNews: In Italia la campagna vaccinale anti-Covid registra un balzo in avanti, per l'allarme sulla variante Omicron e per il green pa… - emanuelewolves : RT @RadioRadioWeb: ? Allarme variante Omicron? Alessandro Meluzzi svela un particolare… -