Windows 11 installato solo sullo 0 | 21% dei pc

Leggi su computermagazine

(Di martedì 30 novembre 2021) Secondo alcune statistiche,11 non è una versione molto utilizzata dagli utenti di Microsoft. Ma per quale ragione? In molti sostengono che,11, possa provocare gravi danni al computer – Computermagazine.itDa quando è stata rilasciata la nuova versione di, soltanto una piccola percentuale di utenti ha scelto di installarla. I risultati sono stati pubblicati direttamente da Lansweeper, il quale ha compiuto una analisi accurata che comprende ben 10 milioni di PC differenti. LEGGI ANCHE: Sony nei guai, “leso il diritto alla riservatezza” durante clip Gigi D’Alessio Secondo i suoi dati, soltanto un 0,21% di questi dispositivi utilizza11. È un esito molto preoccupante e disastroso per tanti motivi, però una domanda che ci chiediamo è la seguente: come sia possibile una ...