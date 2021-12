Terrore al liceo,15enne spara e uccide 3 studenti in Michigan (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Un ragazzo di 15 anni è stato fermato dalla polizia per aver aperto il fuoco nella sua scuola e aver ucciso tre persone, probabilmente studenti. Altre sei, incluso un insegnante, sono invece rimasti feriti. La strage è avvenuta al liceo Oxford di Oxford Township, cittadina di 22.000 persone a 50 chilometri da Detroit, in Michigan. I motivi dietro al gesto folle del teenager non sono ancora chiari e le autorità stanno indagando. L’allerta è scattata poco prima delle 13 ora locale, quando una pioggia di telefonate ha invaso il centralino del 911, il 113 americano. La polizia è arrivata sul posto nell’arco di pochi minuti e, secondo quanto riferito, ha bloccato il killer strappandogli la sua pistola semiautomatica con la quale, comunque, era riuscito già a sparare 15-20 colpi. “Gli agenti lo hanno affrontato: aveva con ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Un ragazzo di 15 anni è stato fermato dalla polizia per aver aperto il fuoco nella sua scuola e aver ucciso tre persone, probabilmente. Altre sei, incluso un insegnante, sono invece rimasti feriti. La strage è avvenuta alOxford di Oxford Township, cittadina di 22.000 persone a 50 chilometri da Detroit, in. I motivi dietro al gesto folle del teenager non sono ancora chiari e le autorità stanno indagando. L’allerta è scattata poco prima delle 13 ora locale, quando una pioggia di telefonate ha invaso il centralino del 911, il 113 americano. La polizia è arrivata sul posto nell’arco di pochi minuti e, secondo quanto riferito, ha bloccato il killer strappandogli la sua pistola semiautomatica con la quale, comunque, era riuscito già are 15-20 colpi. “Gli agenti lo hanno affrontato: aveva con ...

Attraversava la strada per andare a scuola: investita insegnante di 50 anni davanti al liceo Latina. Un gravissimo incidente stradale avvenuto proprio davanti al liceo pedagogico Manzoni, in prossimità del viale Le Corbusier. Tra lo stupore e il terrore collettivi, un'insegnate di 50 anni è s ...

