Pallone d’Oro 2021, l’agente di Lewandowski non ha dubbi: “Non appartiene a Messi” (Di martedì 30 novembre 2021) l’agente di Robert Lewandowski, Pini Zahavi, ha commentato a caldo l’assegnazione del Pallone d’Oro 2021. “Faccio i complimenti a Messi, è una leggenda del calcio e un giocatore fantastico. Il premio però non gli appartiene. Non dico che sia stato un furto, ma quest’anno lo meritava Robert. Non a caso milioni di fan non riescono a capacitarsi del risultato. Il giusto epilogo della giornata di lunedì sarebbe stato festeggiare il primo Pallone d’Oro di Robert Lewandowski” ha dichiarato l’uomo a TZ. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 30 novembre 2021)di Robert, Pini Zahavi, ha commentato a caldo l’assegnazione del. “Faccio i complimenti a, è una leggenda del calcio e un giocatore fantastico. Il premio però non gli. Non dico che sia stato un furto, ma quest’anno lo meritava Robert. Non a caso milioni di fan non riescono a capacitarsi del risultato. Il giusto epilogo della giornata di lunedì sarebbe stato festeggiare il primodi Robert” ha dichiarato l’uomo a TZ. SportFace.

Advertising

acmilan : A worthy Rossonero representative at the #BallonDor: @simonkjaer1989 ??? Orgogliosi di avere un campione come te a… - chiellini : Sono molto onorato per questo tredicesimo posto nella prestigiosa classifica del Pallone d’Oro e ringrazio chi mi h… - AlfredoPedulla : Pallone d’Oro a #Messi: gli assegnassero i prossimi due, tanto quello che fai durante la stagione non conta un tubo… - Edorsi53 : RT @alexfrosio: Che non sia un Pallone d'oro limpido come gli altri, sì. Ma che non lo meritasse, almeno un po', insomma. Basta leggere cer… - MichelinoSaitta : RT @sciolti_cani: -Bastiano... -Dimmi Saruzzo -#Messi ha vinto anche quest'anno il pallone d'oro -E il pallone gonfiato? -Per quello bisogn… -