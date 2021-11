Morte della bracciante Paola Clemente, anche il comitato 12 giugno delle vittime del lavoro di Taranto fra le parti civili Processo in corso a Trani (Di martedì 30 novembre 2021) Di seguito il comunicato: Nel Processo al Tribunale di Trani a carico di Luigi Terrone, titolare dell’azienda Ortofrutta di Corato per la quale lavorava Paola Clemente, la bracciante agricola originaria di San Giorgio Jonico che morì a 49 anni il 13 luglio 2015 in un vigneto di Andria, colta da infarto, sono state ammesse le costituzioni di parte civile del fratello e della sorella della vittima (tramite l’avv. Giovanni Vinci), della Regione Puglia (attraverso l’avv. Viola Messa) e del comitato “12 giugno” vittime del lavoro, del Dovere e del Volontariato di Taranto (tramite l’avv. Antonella Notaristefano). A carico dell’ìmputato è ipotizzato il reato di omicidio ... Leggi su noinotizie (Di martedì 30 novembre 2021) Di seguito il comunicato: Nelal Tribunale dia carico di Luigi Terrone, titolare dell’azienda Ortofrutta di Corato per la quale lavorava, laagricola originaria di San Giorgio Jonico che morì a 49 anni il 13 luglio 2015 in un vigneto di Andria, colta da infarto, sono state ammesse le costituzioni di parte civile del fratello esorellavittima (tramite l’avv. Giovanni Vinci),Regione Puglia (attraverso l’avv. Viola Messa) e del“12del, del Dovere e del Volontariato di(tramite l’avv. Antonella Notaristefano). A carico dell’ìmputato è ipotizzato il reato di omicidio ...

