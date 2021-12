MicroStrategy compra 7.000 BTC e prevede nuovi rialzi di Bitcoin (Di mercoledì 1 dicembre 2021) MicroStrategy ha annunciato l’acquisto di 7.002 Bitcoin nel quarto trimestre dell’anno, con un investimento complessivo che si aggira intorno ai 414 milioni di dollari. Ad affermarlo è un documento presentato poco fa alla SEC statunitense, in cui la società ricorda come tra il 1 ottobre 2021 e il 29 novembre 2021 avrebbe acquistato BTC ad un prezzo medio di 59.187 dollari, superiore al prezzo attuale ma inferiore alla soglia psicologica dei 60.000 dollari. Con il nuovo acquisto MicroStrategy detiene circa 121.044 Bitcoin, con prezzo medio di carico di 29.534 dollari e, pertanto, con un buon margine rispetto all’attuale valore di mercato. Si tenga anche conto che i BTC posseduti da MicroStrategy rappresentano quasi lo 0,6% dell’intera offerta di Bitcoin, pari a 18,8 milioni di BTC, ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 1 dicembre 2021)ha annunciato l’acquisto di 7.002nel quarto trimestre dell’anno, con un investimento complessivo che si aggira intorno ai 414 milioni di dollari. Ad affermarlo è un documento presentato poco fa alla SEC statunitense, in cui la società ricorda come tra il 1 ottobre 2021 e il 29 novembre 2021 avrebbe acquistato BTC ad un prezzo medio di 59.187 dollari, superiore al prezzo attuale ma inferiore alla soglia psicologica dei 60.000 dollari. Con il nuovo acquistodetiene circa 121.044, con prezzo medio di carico di 29.534 dollari e, pertanto, con un buon margine rispetto all’attuale valore di mercato. Si tenga anche conto che i BTC posseduti darappresentano quasi lo 0,6% dell’intera offerta di, pari a 18,8 milioni di BTC, ...

Advertising

borsainside : #MicroStrategy compra altri 7000 #Bitcoin: ha fiutato un rally delle quotazioni? #BTCUSD - Crypto_Monkeys0 : MicroStrategy compra Bitcoin per altri 414,4 milioni di dollari, portando le riserve totali a 3,5 miliardi… - giacomosuriano : MicroStrategy compra Bitcoin per altri 414,4 milioni di dollari, portando le riserve totali a 3,5 miliardi… - telodogratis : MicroStrategy compra Bitcoin per altri 414,4 milioni di dollari, portando le riserve totali a 3,5 miliardi - DividendProfit : MicroStrategy compra Bitcoin per altri 414,4 milioni di dollari, portando le riserve totali a 3,5 miliardi Da CoinT… -