Juventus,Nedved: 'Non è stato fatto passo più lungo della gamba' (Di martedì 30 novembre 2021) "Io non credo sia stato fatto un passo più lungo della gamba. Il nostro comunicato è chiaro, si è espresso anche il presidente Agnelli: ha parlato alla squadra, ai dipendenti. Alla fine ha parlato ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 30 novembre 2021) "Io non credo siaunpiù. Il nostro comunicato è chiaro, si è espresso anche il presidente Agnelli: ha parlato alla squadra, ai dipendenti. Alla fine ha parlato ...

Advertising

SkySport : Juventus, Nedved: 'Il caso plusvalenze non toccherà la squadra' #SkySport #Nedved #Juventus - Gazzetta_it : Plusvalenze - Juve sotto inchiesta per falso in bilancio: indagati Agnelli, Nedved e Paratici - Corriere : Plusvalenze, Juventus indagata per falso in bilancio: nell’inchiesta Agnelli, Nedved e ... - Fprime86 : RT @SkySport: Juventus, Nedved: 'Il caso plusvalenze non toccherà la squadra' #SkySport #Nedved #Juventus - petrazzuolo : RT @napolimagazine: JUVENTUS - Nedved: 'Non è stato fatto il passo più lungo della gamba' -