Wta Tenerife 2021 | programma | orari e ordine di gioco di giovedì 21 ottobre con Giorgi

Leggi su sportface

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il, glie l’didel torneo Wta didella giornata di21. Ad aprire le danze saranno Zheng e Tauson, mentre a seguire sarà la volta dell’azzurra Camilache affronterà la montenegrina Danka Kovinic. Ecco ildi tutti i match. CENTRE COURT Dalle 10:30 – Zheng vs Tauson A seguire –vs Kovinic A seguire – Osorio Serrano vs Sherif A seguire – Minnen vs Rus SportFace.