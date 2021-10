Texas, aereo charter cade in un campo e prende fuoco: le immagini dall’alto delle operazioni dei vigili del fuoco – Video (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Un aereo si è schiantato a terra nella contea di Waller, in Texas, poco dopo il decollo, prendendo fuoco poco dopo l’impatto a terra. Tutti i passeggeri e i membri dell’equipaggio a bordo, 21 persone in totale (tra cui un bambino di 10 anni) sono riusciti però miracolosamente a mettersi in salvo prima che l’aereo prendesse fuoco. Le immagini mostrano i vigili del fuoco che spruzzano l’acqua sui resti in fiamme dell’aereo. Finora registrato solo un ferito. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Unsi è schiantato a terra nella contea di Waller, in, poco dopo il decollo,ndopoco dopo l’impatto a terra. Tutti i passeggeri e i membri dell’equipaggio a bordo, 21 persone in totale (tra cui un bambino di 10 anni) sono riusciti però miracolosamente a mettersi in salvo prima che l’sse. Lemostrano idelche spruzzano l’acqua sui resti in fiamme dell’. Finora registrato solo un ferito. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

Corriere : Aereo charter precipita in un campo in Texas: salvi tutti i passeggeri - Marilenapas : RT @Corriere: Aereo charter precipita in un campo in Texas: salvi tutti i passeggeri - mixborghi : RT @Corriere: Aereo charter precipita in un campo in Texas: salvi tutti i passeggeri - angiuoniluigi : RT @Corriere: Aereo charter precipita in un campo in Texas: salvi tutti i passeggeri - angiuoniluigi : RT @Corriere: Aereo charter precipita in un campo in Texas: salvi tutti i passeggeri -