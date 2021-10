Siria, attentato contro un bus a Damasco: almeno 14 morti (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Siria, a Damasco almeno 14 persone sono morte e altre tre sono rimaste ferite in un attentato terroristico contro un autobus dell’esercito. La notizia è stata diffusa dall’agenzia di stampa statale SANA. L’attentato terroristico è stato realizzato questa mattina con due ordigni esplosivi. L’obiettivo era proprio l’autobus che transitava su un ponte nella zona centrale di Jisr al-Rais al momento dell’esplosione. Si tratta di un veicolo di militari. Il bilancio provvisorio è di 14 morti e più feriti, come riportato da SANA. Inizialmente si è parlato di 13 morti, ma il bilancio è salito dopo che uno dei feriti è morto in ospedale a causa delle ferite riportate. Lo ha riferito il comandante della polizia Generale Hussein Jumaa alla TV ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 20 ottobre 2021), a14 persone sono morte e altre tre sono rimaste ferite in unterroristicoun autobus dell’esercito. La notizia è stata diffusa dall’agenzia di stampa statale SANA. L’terroristico è stato realizzato questa mattina con due ordigni esplosivi. L’obiettivo era proprio l’autobus che transitava su un ponte nella zona centrale di Jisr al-Rais al momento dell’esplosione. Si tratta di un veicolo di militari. Il bilancio provvisorio è di 14e più feriti, come riportato da SANA. Inizialmente si è parlato di 13, ma il bilancio è salito dopo che uno dei feriti è morto in ospedale a causa delle ferite riportate. Lo ha riferito il comandante della polizia Generale Hussein Jumaa alla TV ...

