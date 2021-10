Saluto romano all' Olimpico | la presidente Ucei Di Segni | ' La Lazio intervenga' E il club | sospeso

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Una risposta chiara e urgente. È quanto chiede, in una nota arrivata a strettissimo giro, ladell'Unione delle comunità ebraiche italiane, Noemi Di, dopo la pubblicazione del video ...

Advertising

HuffPostItalia : Saluto romano, camicia nera, libro sulle SS: chi è il presidente del VI Municipio - repubblica : Lazio, il falconiere fa il saluto romano all'Olimpico. Cori: 'Duce, Duce'. Verrà sospeso. Comunità ebraiche: 'Fuori… - Agenzia_Ansa : Ebrei italiani: Via i fascisti dal calcio, la Lazio intervenga. L'addestratore dell'aquila Olimpia, emblema del clu… - titty_napoli : RT @CucchiRiccardo: La @OfficialSSLazio sospende il rapporto con Juan Bernabè, l'addestratore dell'aquila Olimpia, sorpreso a fare il salut… - PietroPecchioni : RT @PBerizzi: Questo è Juan Bernabè, addestratore spagnolo dell’aquila Olimpia dell'@OfficialSSLazio . Fa il saluto romano e inneggia al du… -

Ultime Notizie dalla rete : Saluto romano

Repubblica TV

Il video diventa virale:e il grido 'duce! duce!' L'addestratore dell'aquila Olimpia, simbolo della Lazio, si esibisce nelall'Olimpico, mentre dagli spalti qualcuno grida 'duce! duce!'. Diventa ...... Noemi Di Segni, dopo la pubblicazione del video shock in cui Juan Bernabè, addestratore spagnolo dell'aquila Olimpia della Lazio, rivolto alla Curva Nord, inneggia al duce e fa il. Le ...Dopo il video relativo al saluto romano e al coro fascista sotto la tribuna Montemario allo stadio Olimpico la Lazio in una nota ufficiale ha preso ...Arriva il comunicato ufficiale della Lazio dopo l’episodio che ha visto protagonista in negativo il falconiere della società Fa ovviamente discutere il gesto del saluto romano da parte del falconiere ...