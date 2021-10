Roby Facchinetti: “McGregor va fermato, quel pugno poteva uccidere mio figlio Francesco” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) “quel pugno poteva uccidere mio figlio Francesco…”. Comincia così lo sfogo pubblicato sui social dal musicista bergamasco Roby Facchinetti, dopo “l’incresciosa vicenda”, così la definisce, che ha visto il figlio Francesco “subire l’immotivata violenza di Conor McGregor”, il celebre lottatore professionista irlandese. “Sinora ho preferito tacere, in merito; non oso fare prediche – scrive Facchinetti -. Però, anche e soprattutto da padre, sento il dovere di condividere con voi un ragionamento. Una persona che fa di professione il lottatore, possiede inevitabilmente una forza notevole, e sa come adoperarla per ottenere il massimo nei combattimenti. Ciò comporta, però, che tale persona ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 20 ottobre 2021) “mio…”. Comincia così lo sfogo pubblicato sui social dal musicista bergamasco, dopo “l’incresciosa vicenda”, così la definisce, che ha visto il“subire l’immotivata violenza di Conor”, il celebre lottatore professionista irlandese. “Sinora ho preferito tacere, in merito; non oso fare prediche – scrive-. Però, anche e soprattutto da padre, sento il dovere di condividere con voi un ragionamento. Una persona che fa di professione il lottatore, possiede inevitabilmente una forza notevole, e sa come adoperarla per ottenere il massimo nei combattimenti. Ciò comporta, però, che tale persona ...

