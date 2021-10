Porto di Trieste: in aumento l’operatività, in ripresa il traffico ferroviario (Di mercoledì 20 ottobre 2021) (Teleborsa) – In aumento l’operatività del Porto di Trieste. Termometro della ripresa, il traffico ferroviario gestito da Adriafer che oggi ha operato a regime con 2 squadre e 20 treni manovrati rispetto ai 5 di ieri, tornando alla media giornaliera consueta. Lo ha reso noto una nota dello stesso scalo portuale. Fluido il traffico camionistico ai due varchi 1 e 4 del Punto Franco Nuovo, sotto il costante controllo del servizio viabilità dell’Autorità di Sistema Portuale e Porto di Trieste Servizi in coordinamento con Polizia Stradale, Anas e Polizia Locale, per evitare criticità in ambito cittadino e autostradale dopo i rallentamenti dei giorni scorsi. Sebbene siano stati contingentati, i mezzi pesanti transitati entro ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 20 ottobre 2021) (Teleborsa) – Indeldi. Termometro della, ilgestito da Adriafer che oggi ha operato a regime con 2 squadre e 20 treni manovrati rispetto ai 5 di ieri, tornando alla media giornaliera consueta. Lo ha reso noto una nota dello stesso scalo portuale. Fluido ilcamionistico ai due varchi 1 e 4 del Punto Franco Nuovo, sotto il costante controllo del servizio viabilità dell’Autorità di Sistema Portuale ediServizi in coordinamento con Polizia Stradale, Anas e Polizia Locale, per evitare criticità in ambito cittadino e autostradale dopo i rallentamenti dei giorni scorsi. Sebbene siano stati contingentati, i mezzi pesanti transitati entro ...

