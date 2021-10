Per gli statali lo smart working si può fare anche dall'estero (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Nella Pubblica Amministrazione non conterà più da dove le persone lavoreranno, lo smart working non sarà solo da casa, con le fasce orarie di operatività, contattabilità e disconnessione, ma possibile anche dall’estero. La condizione è che venga garantita la sicurezza del lavoratore, la piena operatività della dotazione informatica e la riservatezza dei dati. È quanto emerge dalla nuova bozza di contratto per le Funzioni centrali (ministeri, agenzie fiscali, enti pubblici non economici) presentata dall’Aran (Agenzia Rappresentanza Negoziale Pubbliche Amministrazioni) ai sindacati. Oltre allo smart working, arriva anche il lavoro da remoto Viene inserito oltre al lavoro agile il lavoro da remoto tra le altre forme di ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Nella Pubblica Amministrazione non conterà più da dove le persone lavoreranno, lonon sarà solo da casa, con le fasce orarie di operatività, contattabilità e disconnessione, ma possibile. La condizione è che venga garantita la sicurezza del lavoratore, la piena operatività della dotazione informatica e la riservatezza dei dati. È quanto emergea nuova bozza di contratto per le Funzioni centrali (ministeri, agenzie fiscali, enti pubblici non economici) presentata’Aran (Agenzia Rappresentanza Negoziale Pubbliche Amministrazioni) ai sindacati. Oltre allo, arrivail lavoro da remoto Viene inserito oltre al lavoro agile il lavoro da remoto tra le altre forme di ...

