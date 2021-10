Per Cia Due Mari è necessario prorogare la stagione irrigua a Taranto per le colture a rischio (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Taranto. «prorogare la stagione irrigua per il mese di novembre». È questa la richiesta avanzata da CIA Due Mari (Taranto-Brindisi) attraverso una comunicazione ufficiale indirizzata al Commissario Unico Alfredo Borzillo Consorzi di Bonifica Puglia, al direttore generale Angelo D’Andria del Consorzio di Bonifica Stornara e Tara, al direttore Gianni Merlino del Servizio Agrario dello stesso Consorzio, al Responsabile Irrigazione Antonio Masella del Consorzio di Bonifica Stornata e Tara e, per conoscenza, all’assessore Donato Pentassuglia all’Agricoltura della Regione Puglia. Per quanto riguarda Arif, la missiva è indirizzata a Francesco Ferraro (direttore generale), Antonio Giannini (responsabile Ufficio Attività iIrrigue), Augusto Rateo (responsabile Irrigazione provincia di ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 20 ottobre 2021). «laper il mese di novembre». È questa la richiesta avanzata da CIA Due-Brindisi) attraverso una comunicazione ufficiale indirizzata al Commissario Unico Alfredo Borzillo Consorzi di Bonifica Puglia, al direttore generale Angelo D’Andria del Consorzio di Bonifica Stornara e Tara, al direttore Gianni Merlino del Servizio Agrario dello stesso Consorzio, al Responsabile Irrigazione Antonio Masella del Consorzio di Bonifica Stornata e Tara e, per conoscenza, all’assessore Donato Pentassuglia all’Agricoltura della Regione Puglia. Per quanto riguarda Arif, la missiva è indirizzata a Francesco Ferraro (direttore generale), Antonio Giannini (responsabile Ufficio Attività iIrrigue), Augusto Rateo (responsabile Irrigazione provincia di ...

