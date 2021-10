“Passing” | cosa significa essere bianche donne afroamericane

Leggi su robadadonne

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Col termines’intende la pratica di “passaggio razziale”, diffusa nel Novecento: individui creoli, mulatti e neri si facevano passare per bianchi, spesso abbandonando completamente le famiglie d’origine e il loro passato, così da non sottostare a discriminazioni e violenze da parte della razza dominante. Durante gli anni della loro schiavitù, negli Stati Uniti (abolita con la ratifica del tredicesimo emendamento il 6 dicembre del 1865), passare per bianchi era uno strumento di sopravvivenza che consentiva di guadagnare istruzione e lavoro che sarebbero stati negati a chi fosse percepito come “di colore”. Ancora negli anni Venti del secolo scorso, nella Harlem centro nevralgico di quel Rinascimento che celebrava in tutte le sue forme la cultura afroamericana (un periodo conosciuto come Harlem Renaissance), erano diversi i neri che, complice una discendenza ...