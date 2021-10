Napoli | Spalletti | «Parlare di turnover è offensivo per i miei giocatori»

Leggi su footdata

(Di mercoledì 20 ottobre 2021)è alla prova europea. “diè abbastanzaper questi, non parlo di. Giocano i calciatori titolari che sono adatti per giocare questa partita, non si può usare questo modo di dire che intacca il livello di professionalità di questi”. Così Luciano– tecnico del– alla vigilia del match di Europa League contro il Legia Varsavia. “Mertens gioca perché è un titolare, non perché si fa. Lo stesso vale per Demme e tutti gli altri. Juan Jesus può fare più ruoli, può esserci lui in quel ruolo da terzino”, ha aggiunto.