Massimo Giletti, brutto incidente per il conduttore: “Mi sono fratturato il naso giocando a calcio” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) brutto incidente per Massimo Giletti. Come ogni martedì il conduttore di “Non è l’Arena” ha lanciato sui social della trasmissione di La7 i temi della puntata in onda questa sera. Giacca di pelle, maglietta bianca e occhiali da sole: è apparso così il giornalista nella breve clip ma con un vistoso cerotto al naso. Vittima di una aggressione? incidente avvenuto durante un reportage per il cronista sotto scorta da mesi? Nulla di tutto questo, il dettaglio non è sfuggito agli utenti e proprio Giletti a inizio video ha fornito una spiegazione: “Qualcuno di voi dirà: ‘Ma che t’è successo Massimo?‘. Gioco ancora a calcio, ci si può anche mezzo fratturare il naso…”, ha dichiarato il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021)per. Come ogni martedì ildi “Non è l’Arena” ha lanciato sui social della trasmissione di La7 i temi della puntata in onda questa sera. Giacca di pelle, maglietta bianca e occhiali da sole: è apparso così il giornalista nella breve clip ma con un vistoso cerotto al. Vittima di una aggressione?avvenuto durante un reportage per il cronista sotto scorta da mesi? Nulla di tutto questo, il dettaglio non è sfuggito agli utenti e proprioa inizio video ha fornito una spiegazione: “Qualcuno di voi dirà: ‘Ma che t’è successo?‘. Gioco ancora a, ci si può anche mezzo fratturare il…”, ha dichiarato il ...

