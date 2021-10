Luca Guadagnino a Roma 2021: “Avrei dovuto dirigere David Cronenberg” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) All'incontro ravvicinato alla Festa del Cinema di Roma 2021, Luca Guadagnino, regista di Chiamami col tuo nome, racconta gli autori e i film che hanno segnato la sua carriera. Cappellino da baseball, abbigliamento casual e occhi bassi. Alla Festa del Cinema di Roma 2021 dove è stato il protagonista di uno degli incontri ravvicinati con il pubblico, Luca Guadagnino si presenta così per parlare con il direttore del festival Antonio Monda dei film che hanno influenzato la sua carriera e ripercorrerne le tappe fondamentali. Aneddoti, ricordi e riflessioni sulla settima arte nel corso di una chiacchierata molto intima mentre sullo schermo si susseguono le immagini di più di mezz'ora di clip. Una carrellata di sequenze da Cronenberg a ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 20 ottobre 2021) All'incontro ravvicinato alla Festa del Cinema di, regista di Chiamami col tuo nome, racconta gli autori e i film che hanno segnato la sua carriera. Cappellino da baseball, abbigliamento casual e occhi bassi. Alla Festa del Cinema didove è stato il protagonista di uno degli incontri ravvicinati con il pubblico,si presenta così per parlare con il direttore del festival Antonio Monda dei film che hanno influenzato la sua carriera e ripercorrerne le tappe fondamentali. Aneddoti, ricordi e riflessioni sulla settima arte nel corso di una chiacchierata molto intima mentre sullo schermo si susseguono le immagini di più di mezz'ora di clip. Una carrellata di sequenze daa ...

#RomaFF16 " Incontro ravvicinato con Luca Guadagnino ... anche se era vietato ai minori di 18 anni mi hanno fatto entrare, era pur sempre Palermo." Il "padre" della Nouvelle Vague è uno dei sette protagonisti di questo ritorno alle origini di Guadagnino, ...

#RomaFF16 " Incontro ravvicinato con Luca Guadagnino ... anche se era vietato ai minori di 18 anni mi hanno fatto entrare, era pur sempre Palermo." Il "padre" della Nouvelle Vague è uno dei sette protagonisti di questo ritorno alle origini di Guadagnino, ...

