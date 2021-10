La zanzara coreana è arrivata in italia | è resistente al freddo e si sta diffondendo in Lombardia

Advertising

Corriere : La zanzara coreana (sbarcata a Orio al Serio) sopravvive al freddo e ora invade la Lomb... - Agenzia_Ansa : La zanzara coreana resistente al freddo dilaga nel Nord Italia. Sempre più diffusa in Lombardia, forse sbarcata a O… - fattoquotidiano : La zanzara coreana sbarca in Lombardia: lo studio Unimi. “Resistente al freddo, forse è arrivata dall’aeroporto di… - lastampasalute : La zanzara coreana resistente al freddo dilaga nel Nord Italia - Alfio601Av : RT @andreavianel: La zanzara coreana è più forte perché ha superato i Squid Games -

'Laè endemica in Giappone, nel nord della Cina, nella Corea del Sud e in alcune zone della Russia', spiega Sara Epis, docente del Dipartimento di Bioscienze e coordinatrice della ...La, in grado di resistere al freddo, è sempre più diffusa in Lombardia e, in particolare, nell'area pedemontana e di pianura del Nord Italia. Lo ha svelato una ricerca condotta dall' ...Un nuovo (pericoloso) insetto si sta moltiplicando in Lombardia: portata in Italia da cargo, la zanzara coreana potrebbe diffondere malattie.Di solito si aspetta il freddo così che zanzare e insetti vari possano togliersi dalla circolazione e non danneggiare piante e raccolti. Ma non è così per la zanzara che arriva dalla Corea. Quel tipo ...