La UEFA studia una Nations League con le sudamericane (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Dopo lo shock della Superlega ad aprile, il progetto per un Mondiale di calcio biennale è il tema che sta nuovamente spaccando in due il mondo del pallone. Lo scontro tra UEFA e FIFA – come attori principali – è più acceso che mai, e i due antagonisti non si risparmiano colpi. La reazione europea L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Dopo lo shock della Superlega ad aprile, il progetto per un Mondiale di calcio biennale è il tema che sta nuovamente spaccando in due il mondo del pallone. Lo scontro trae FIFA – come attori principali – è più acceso che mai, e i due antagonisti non si risparmiano colpi. La reazione europea L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Governance #Notizie La UEFA studia una Nations League con le sudamericane: Dopo lo shock della Superlega ad aprile… - spicciar : RT @alexfrosio: Nagelsmann tecnico del Bayern, presentato oggi. Partite da calciatore: 0. Ma studia da sempre per fare quello. Bello eh? Ec… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Fuorigioco, si studia un cambio regola dopo il caso Mbappè: L’interpretazione della regola del… - zazoomblog : Uefa si studia un modello per commercializzare i diritti della Champions - #studia #modello #commercializzare - PianetaMilan : @UEFAcom , si studia un modello per commercializzare i diritti della @ChampionsLeague #ACMilan #Milan… -