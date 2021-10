Kristen Stewart sull'idea che interpreti il Joker: "Apprezzo l'idea, ma preferirei un ruolo diverso" (Di mercoledì 20 ottobre 2021) L'attrice Kristen Stewart ha commentato la campagna social per farle ottenere il ruolo del Joker sostenendo che apprezza l'idea. Kristen Stewart ha commentato i numerosi commenti condivisi sui social dopo la scelta di Robert Pattinson per l'iconico ruolo di Batman e in cui si sosteneva che l'attrice sarebbe perfetta per recitare accanto al suo ex collega con il ruolo del Joker, offrendo così un approccio originale e diverso al villain. La protagonista di Spencer è consapevole della bizzarra idea e in un'intervista rilasciata a Variety ha condiviso il suo punto di vista sulla questione. Rispondendo a una domanda specifica ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 20 ottobre 2021) L'attriceha commentato la campagna social per farle ottenere ildelsostenendo che apprezza l'ha commentato i numerosi commenti condivisi sui social dopo la scelta di Robert Pattinson per l'iconicodi Batman e in cui si sosteneva che l'attrice sarebbe perfetta per recitare accanto al suo ex collega con ildel, offrendo così un approccio originale eal villain. La protagonista di Spencer è consapevole della bizzarrae in un'intervista rilasciata a Variety ha condiviso il suo punto di vistaa questione. Rispondendo a una domanda specifica ...

