Italia | Guagni | «Mi sto godendo ogni istante dopo un anno complicato»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Aliaha parlato ai canali ufficiali della FIGC dal ritiro della nazionale femminile: le sue parole Aliaha parlato ai canali ufficiali della FIGC dal ritiro della nazionale femminile. Le sue parole. «È stato unlunghissimo, non ci credevo di essere qua, non ho detto niente a nessuno per scaramanzia. Ora sono qua e mi sto. È stato un periodo, la mia forza è stata avere persone che mi hsupportato così come la squadra. Vivo in una realtà con delle persone che mi dimostrano che i veri problemi sono altri. Ho affrontatoproblema con il sorriso, guardando avanti sapendo che l’obiettivo era tornare». L'articolo proviene da Calcio News 24.