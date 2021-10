Il vertice si fa. Meloni e Salvini attesi a Villa Grande da Berlusconi (Di mercoledì 20 ottobre 2021) vertice a Villa Grande tra Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni. I tre leader del centrodestra si sono sentiti in mattinata e hanno concordato di vedersi a pranzo nella residenza romana del presidente di Forza Italia, vicino all’Appia antica, stando a quanto si apprende. I capi di Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia si incontrano per fare il punto dopo l’esito delle Comunali. Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 20 ottobre 2021)tra Silvio, Matteoe Giorgia. I tre leader del centrodestra si sono sentiti in mattinata e hanno concordato di vedersi a pranzo nella residenza romana del presidente di Forza Italia, vicino all’Appia antica, stando a quanto si apprende. I capi di Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia si incontrano per fare il punto dopo l’esito delle Comunali.

