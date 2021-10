Il Collegio 6: quando inizia, dove vederlo, alunni e professori (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il Collegio 6: pronto a tornare sul piccolo schermo il celebre docu-reality targato Rai dedicato ai giovani adolescenti, ecco quando inizia e chi sono gli alunni e i professori. L’attesa per la sesta edizione de Il Collegio sta ormai per finire: a partire da martedì 26 ottobre torneranno sui banchi gli studenti scelti per far parte della nuova classe. Il format del programma, trasmesso come sempre in prima serata su Rai 2, prevede che una ventina di adolescenti tra i 14 e i 17 anni studino per circa un mese all’interno di un Collegio ambientato in un’altra epoca, al fine di conseguire il diploma di licenza media. Per l’edizione numero 6 del docu-reality si è scelto di tornare indietro nel tempo fino al 1977, l’anno della cosiddetta “febbre del ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il6: pronto a tornare sul piccolo schermo il celebre docu-reality targato Rai dedicato ai giovani adolescenti, eccoe chi sono glie i. L’attesa per la sesta edizione de Ilsta ormai per finire: a partire da martedì 26 ottobre torneranno sui banchi gli studenti scelti per far parte della nuova classe. Il format del programma, trasmesso come sempre in prima serata su Rai 2, prevede che una ventina di adolescenti tra i 14 e i 17 anni studino per circa un mese all’interno di unambientato in un’altra epoca, al fine di conseguire il diploma di licenza media. Per l’edizione numero 6 del docu-reality si è scelto di tornare indietro nel tempo fino al 1977, l’anno della cosiddetta “febbre del ...

Advertising

AdalucDe : @crialicata Una presidente dove, quando? Il collegio è ora..sempre il solito modo - Josto51037271 : Ormai non si nascondono più dal 2006 quando GuidoRossi @FIGC cambiò le regole e il collegio giudicante e invento un… - BEOM9ZONE : MI HANNO APPENA RICORDATO CHE QUANDO FARÒ LA SERA NON RIUSCIRÒ A SEGUIRE IL COLLEGIO DALL’INIZIO PK TORNO A CASA ALLE 22:30 BARK - bluexsjde : che palle quando inizia il collegio mi manca - Peter81115921 : @Willi_Shake_01 @Spartaco072 Non preoccuparti dormo non ho mai dormito col culo per aria da quando ero in collegio… -