Highlights e gol Paris Saint-Germain-Lipsia 3-2, Champions League 2021/2022 (VIDEO) (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Gli Highlights ed i gol di Paris Saint-Germain-Lipsia 3-2, sfida valevole per la terza giornata della Champions League 2021/2022. I padroni di casa la sbloccano al 9? del primo tempo con Mbappè, che viene imbeccato da Draxler e di destro trafigge l’estremo difensore dei tedeschi. La risposta degli ospiti arriva al 28? del primo tempo: Angelino mette un interessante cross basso dalla sinistra sul quale Andrè Silva non perdona. Gli ospiti vanno addirittura in vantaggio al 57?. Ancora uno scatenato Angelino crossa dalla sinistra e Mukiele spacca la porta trafiggendo Navas. Tra il 67? ed il 74? però si scatena Leo Messi, che prima trova il gol del pareggio e poi trasforma il calcio di rigore del 3-2 con un delicatissimo cucchiaio. MBAPPE’: ... Leggi su sportface (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Glied i gol di3-2, sfida valevole per la terza giornata della. I padroni di casa la sbloccano al 9? del primo tempo con Mbappè, che viene imbeccato da Draxler e di destro trafigge l’estremo difensore dei tedeschi. La risposta degli ospiti arriva al 28? del primo tempo: Angelino mette un interessante cross basso dalla sinistra sul quale Andrè Silva non perdona. Gli ospiti vanno addirittura in vantaggio al 57?. Ancora uno scatenato Angelino crossa dalla sinistra e Mukiele spacca la porta trafiggendo Navas. Tra il 67? ed il 74? però si scatena Leo Messi, che prima trova il gol del pareggio e poi trasforma il calcio di rigore del 3-2 con un delicatissimo cucchiaio. MBAPPE’: ...

Advertising

infoitsport : VIDEO - PSG-Lipsia 3-2: Messi e Mbappe ribaltano il risultato. Gol e highlights - SkyTG24 : Champions League, stasera Manchester United-Atalanta: le probabili formazioni - infoitsport : Video/ Inter Sheriff (3-1): highlights e gol. Prima vittoria per Inzaghi! - SkyTG24 : Champions League, stasera Zenit-Juve: le probabili formazioni - TuttoMercatoWeb : VIDEO - Porto-Milan 1-0: terzo ko di fila in Champions per Pioli. Gol e highlights -