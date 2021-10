Grande Fratello Vip 6, un topo nella casa mette in fuga i concorrenti (Di mercoledì 20 ottobre 2021) nella casa del Grande Fratello Vip 6 è arrivato anche un topo, la sorpresa non è stata gradita dai concorrenti. Al Grande Fratello Vip 6 i concorrenti hanno avuto una sgradita visita: un topo è entrato nella casa più spiata d'Italia seminando il panico tra i gieffini. Anche in quest'edizione del reality la casa del Grande Fratello Vip è abitata dai topi, lo scorso anno l'indesiderato ospite aveva fatto capolino nell'abitazione di Cinecittà soggiornando nella stanza di Patrizia De Blanck e non disdegnando un giro nella stanza blu e in quella arancione. Quest'anno nel "container" di Cinecittà il simpatico ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 20 ottobre 2021)delVip 6 è arrivato anche un, la sorpresa non è stata gradita dai. AlVip 6 ihanno avuto una sgradita visita: unè entratopiù spiata d'Italia seminando il panico tra i gieffini. Anche in quest'edizione del reality ladelVip è abitata dai topi, lo scorso anno l'indesiderato ospite aveva fatto capolino nell'abitazione di Cinecittà soggiornandostanza di Patrizia De Blanck e non disdegnando un girostanza blu e in quella arancione. Quest'anno nel "container" di Cinecittà il simpatico ...

Advertising

trash_italiano : #GFVIP, in onda gravi insinuazioni da Soleil Sorge e Sophie Codegoni su presunti copioni da rispettare: 'tu dovevi… - grazia_tria : @robertoanversa Non pensavo che alla Berlinguer interessassero pettegolezzi da Grande Fratello - ParliamoDiNews : la privacy potete anche buttarla nel canale - a venezia arriva un sistema `grande fratello`... - Politica #privacy… - FabioAlferii : @_Gius_dg Dì la verità, a te la Rai non serve perché vedi il Grande Fratello... - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Chico Forti scrive a Jo Squillo: “Sei la mia fenice mediatica” -