Formazioni ufficiali Zenit Juve | le scelte degli allenatori

Le Formazioni ufficiali di Zenit Juve match valido per la 3ª giornata del gruppo H della Champions League 2021/2022: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di Zenit San Pietroburgo-Juve, match valido per la 3ª giornata del gruppo H della Champions League 2021/2022. Zenit (4-3-3): Krytsyuk; Chistiakov, Douglas Santos, Barrios, Lovren, Wendel, Malcom, Claudinho, Karavaev, Dzyuba. All. Semak. JuveNTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Locatelli, Bentancur, McKennie; Chiesa, Morata, Bernardeschi. All.: Allegri L'articolo proviene da Calcio News 24.

