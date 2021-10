Facebook vuole cambiare nome, presto l’annuncio (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Facebook cambierà nome aziendale. Il fondatore e ceo del gigante dei social network, Mark Zuckerberg, illustrerà la novità in occasione della conferenza annuale dell’azienda, ‘Connect’, in programma il 28 ottobre, anche se il nuovo nome potrebbe essere svelato prima di allora. A rivelarlo è ‘the Verge’, in un articolo pubblicato online nella notte, che cita una fonte coinvolta direttamente nella vicenda. Zuckerberg intende seguire le orme di Google, che nel 2015 diede vita alla holding Alphabet, all’interno della quale ricadono tutte le varie attività aziendali. In questo modo, Facebook diventerebbe uno dei tanti prodotti controllati da una società madre, che sovrintenderebbe anche alle attività di Instagram, WhatsApp, Oculus e degli altri social media e app di proprietà dell’azienda. La notizia giunge mentre ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 20 ottobre 2021)cambieràaziendale. Il fondatore e ceo del gigante dei social network, Mark Zuckerberg, illustrerà la novità in occasione della conferenza annuale dell’azienda, ‘Connect’, in programma il 28 ottobre, anche se il nuovopotrebbe essere svelato prima di allora. A rivelarlo è ‘the Verge’, in un articolo pubblicato online nella notte, che cita una fonte coinvolta direttamente nella vicenda. Zuckerberg intende seguire le orme di Google, che nel 2015 diede vita alla holding Alphabet, all’interno della quale ricadono tutte le varie attività aziendali. In questo modo,diventerebbe uno dei tanti prodotti controllati da una società madre, che sovrintenderebbe anche alle attività di Instagram, WhatsApp, Oculus e degli altri social media e app di proprietà dell’azienda. La notizia giunge mentre ...

