Champions League: l’Inter batte lo Sheriff per 3-1. Delusione Milan a Oporto (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Termina la prima parte del terzo turno di Champions League. L'Inter batte a San Siro per 3-1 lo Sheriff, mentre crolla il gelo per la sconfitta dei rossoneri contro il Porto Leggi su mediagol (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Termina la prima parte del terzo turno di. L'Intera San Siro per 3-1 lo, mentre crolla il gelo per la sconfitta dei rossoneri contro il Porto

Advertising

acmilan : The Diavolo will try to tame the Dragons of Porto in what promises to be another thrilling encounter in the #UCL ??… - OptaPaolo : 3 - Il Milan ha perso tutte le prime tre partite di una fase a gironi di Champions League per la prima volta nella… - juventusfc : Al lavoro verso #ZenitJuve ???? Le ultime dallo Juventus Training Center ?? - moraspaolo1 : @Vale82pc @Pappss3 @FrederickYears @Gazzetta_it Questo è uno di quelli che ha preso, più volte 7 gol, in Champions League? - ILOVEPACALCIO : Corriere dello Sport: 'Champions League, stasera Zenit-Juventus. Le probabili formazioni' - Ilovepalermocalcio -

Ultime Notizie dalla rete : Champions League Il caso Simeone - Klopp e la mancata stretta di mano a fine Atletico - Liverpool MADRID (Spagna) - Ci è rimasto male, Jürgen Klopp, per il gesto di Diego Simeone che ieri non ha stretto la mano al collega a conclusione del match di Champions League che l'Atletico Madrid ha perso 3 - 2 , in casa, con il Liverpool. A fine gara il Cholo, evidentemente deluso per la sconfitta e per un rigore non concesso ai suoi nel finale, è ...

Tardelli, 'vittoria convincente dell'Inter, ora serve successo in trasferta' ...Marco Tardelli commenta così all'Adnkronos il successo dei nerazzurri per 3 - 1 sullo Sheriff Tiraspol che rilancia i ragazzi di Inzaghi verso la qualificazione agli ottavi di Champions League. "Mi ...

Champions League: probabili formazioni e ultime notizie UEFA.com Champions League, Manchester United-Atalanta: probabili formazioni e statistiche Duván Zapata ha fornito l'assist per due dei tre gol dell'Atalanta in UEFA Champions League in questa stagione e l'ha fatto contro Villarreal e Young Boys. L'Atalanta ha perso solo una delle ultime se ...

Calcio, Champions League, le 5 verità di Porto-Milan: le assenze pesano, meglio concentrarsi sul campionato? Ancelotti su Benzema: 'Come il vino, invecchiando migliora'. Champions League Porto-Milan: Taremi su Bennacer, da annullare il gol di Diaz? 1) Ora serve un miracolo in stile Atalanta. Champions League ...

MADRID (Spagna) - Ci è rimasto male, Jürgen Klopp, per il gesto di Diego Simeone che ieri non ha stretto la mano al collega a conclusione del match diche l'Atletico Madrid ha perso 3 - 2 , in casa, con il Liverpool. A fine gara il Cholo, evidentemente deluso per la sconfitta e per un rigore non concesso ai suoi nel finale, è ......Marco Tardelli commenta così all'Adnkronos il successo dei nerazzurri per 3 - 1 sullo Sheriff Tiraspol che rilancia i ragazzi di Inzaghi verso la qualificazione agli ottavi di. "Mi ...Duván Zapata ha fornito l'assist per due dei tre gol dell'Atalanta in UEFA Champions League in questa stagione e l'ha fatto contro Villarreal e Young Boys. L'Atalanta ha perso solo una delle ultime se ...Ancelotti su Benzema: 'Come il vino, invecchiando migliora'. Champions League Porto-Milan: Taremi su Bennacer, da annullare il gol di Diaz? 1) Ora serve un miracolo in stile Atalanta. Champions League ...