Calcio | Lazio | falconiere biancoceleste fa il saluto romano e inneggia al Duce

Roma, 20 ott. - (Adnkronos) - Juan Bernabé, lo storico addestratore dell'Aquila Olympia, simbolo della Lazio, si è reso protagonista in negativo al termine del match vinto dai biancocelesti sull'Inter per 3-1 lo scorso sabato. Il 53enne spagnolo è stato immortalato in un video che sta facendo discutere sui social. Nelle immagini si vede Bernabé accompagnato dall'aquila Olympia recarsi sotto la Tribuna Monte Mario, occupata dai tifosi di casa. Il falconiere dopo aver fatto a più riprese il saluto romano, ha partecipato ai cori fascisti dei sostenitori che cantano a gran voce "Duce, Duce". Bernabé da oltre 10 anni nei match interni della Lazio allo Stadio Olimpico di Roma accompagna il volo dell'Aquila Olympia. Un rito iniziato dal Lazio-Milan del 22 ...

