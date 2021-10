Boom di certificati d malattia all’INPS: effetto Green Pass obbligatorio (Di mercoledì 20 ottobre 2021) (Teleborsa) – Prosegue l’impennata dei certificati di malattia arrivati all’INPS, in coincidenza con l’efficacia dell’obbligo di Green Pass sui luoghi di lavoro. Una misura contestatissima che ha già dato luogo a proteste in molte piazze d’Italia da parte dei No vax. Secondo quanto comunicato dall’INPS, i certificati di malattia arrivati sino a martedì 19 ottobre sono stati 83.078, a fronte dei 74.724 arrivati fino a martedì 12 ottobre, con un incremento dell’11,2% in una sola settimana. Lunedì l’aumento era stato del 14,6% e venerdì scorso, giorno dell’entrata in vigore del Green Pass obbligatorio, addirittura del 22%. Un trend annunciato dagli ordini dei medici, che si erano tutelati con il rilascio ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 20 ottobre 2021) (Teleborsa) – Prosegue l’impennata deidiarrivati, in coincidenza con l’efficacia dell’obbligo disui luoghi di lavoro. Una misura contestatissima che ha già dato luogo a proteste in molte piazze d’Italia da parte dei No vax. Secondo quanto comunicato d, idiarrivati sino a martedì 19 ottobre sono stati 83.078, a fronte dei 74.724 arrivati fino a martedì 12 ottobre, con un incremento dell’11,2% in una sola settimana. Lunedì l’aumento era stato del 14,6% e venerdì scorso, giorno dell’entrata in vigore del, addirittura del 22%. Un trend annunciato dagli ordini dei medici, che si erano tutelati con il rilascio ...

