Benzina e diesel | i prezzi non sembrano voler scendere

Al giorno d'oggi, purtroppo, in Italia i prezzi della Benzina e del diesel sono diventati ormai inaccessibili e tendono sempre più ad aumentare. Ecco che l'UNC (Unione Nazionale dei Consumatori) ha emanato un nuovo allarme proprio sul rialzo eccessivo dei costi. L'elevata crescita dei prezzi del carburante sta andando a gravare non solo sulle spese delle famiglie, ma anche sul settore dei trasporti. Stando agli ultimi dati rilevati in settimana dal ministero della Transizione Ecologica, i prezzi, per quanto riguarda la modalità self service, hanno raggiunto 1,734 euro al litro per la Benzina e 1,593 euro al litro per il gasolio. Ma non solo, anche il GPL sta toccando le stelle in termini di costo. Il presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, Massimiliano Dona, spiega quanto sia ...

Adnkronos : #Benzina e diesel, corrono i #prezzi: per le famiglie in arrivo una stangata. - antammir1 : @ildeltadivenere Domando per una amica ! Ma di base è Diesel o benzina ? - pakocautiero : @SkyTG24 Noi invece vogliamo ringraziarla per gli aumenti sull'elettricità gas benzina metano GPL e diesel, grazie… - Luca_Zunino : RT @HDmotori: Benzina e diesel, il prezzo continua a salire - Luca_Zunino : RT @quattroruote: #Benzina mai così cara dal 2014: rispetto a un anno fa un pieno da 50 litri di verde costa, in media, 14,99 euro in più.… -