Barzio | scalatore precipita sullo Zucco dell' Angelone | recuperato con l' elisoccorso

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Barzio scalatore

Il Giorno

(Lecco), 20 ottobre 2021 " Unomilanese di 30 anni è precipitato per una decina di metri sullo Zucco dell'Angelone , ain Valsassina . Per recuperarlo e soccorrerlo sono ...Incidente mortale nella zona dello Zucco Barbesino, sopra i Piani di Bobbio, in territorio del Comune di, in provincia di Lecco. E' accaduto oggi, sabato 17 luglio 2021. Vittima unodi 61 anni residente a Cantù, che ha perso la vita dopo essere precipitato dalla parete di arrampicata.Barzio (Lecco), 20 ottobre 2021 – Uno scalatore milanese di 30 anni è precipitato per una decina di metri sullo Zucco dell'Angelone, a Barzio in Valsassina. Per recuperarlo e soccorrerlo sono interven ...